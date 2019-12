Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida și-a adus soacra in București pentru a o ajuta cu creșterea celor trei copii, avand in vedere ca indragita prezentatoarea s-a intors in televiziune, la carma emisiunii „Acces Direct”. Mirela Vaida, in varsta de 37 de ani, a povestit cum se ințelege cu soacra sa, mai ales ca une e moldoveanca,…

- Soțul purtatoarei de cuvant al președintelui Iohannis, care este pilot al companiei Tarom, se declara revoltat de schimbarea din funcție a managerului Daniela Madalina Mezei, la doar 5 luni de la preluarea ei informeaza stirileprotv.ro.Aceasta fusese numita in fruntea TAROM pe 19 iunie 2019,…

- Mirela Vaida a revenit recent pe micile ecrane, in postura de prezentatoare la Acces Direct, iar telespectatorii au primit-o cu brațele deschise. Vedeta a povestit cum imbina viața de familie cu cea profesionala.

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" de la Antena 1 ne-a marturisit ca are o soacra moderna, cu conturi pe rețelele de socializare, dar și vigilenta - nu-i scapa nici o știre despre cea care i-a daruit trei nepoți! Zicala "soacra, soacra, poama acra" nu i se potrivește, Mirela spunand ca se ințelege…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu divorțeaza. Aceasta a facut declarații dupa ce s-a aflat despre separare. Cantareața de muzica populara Claudia Gițulescu s-a casatorit in urma cu doi ani, dar acum a ajuns la divorț. Solista a facut declarații despre mariajul ei in cadrul emisiunii Acces…