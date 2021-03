Mirela Vaida, dupa atacul de la Acces Direct: Eu doar vreau sa-mi apar viata si pe cei trei copii pe care ii am de crescut“

Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a avut astazi un monolog extrem de trist in timpul transmisiunii live de la Acces Direct, dupa atacul de vineri seara. Vedeta a izbucnit in lacrimi și a transmis un mesaj cu ochii in lacrimi.

- Vineri, 19 martie 2021, in timp ce prezenta subiectele ediției „Acces Direct” din acea zi, Mirela Vaida (39 de ani) a fost atacata in direct cu o caramida de catre o femeie goala. La scurt timp dupa atac, un echipaj de la 112 și unul de poliție au ajuns la fața locului. Prezentatoarea TV susține ca…

- Cazul atactului de la Acces Direct continua sa fie pe buzele tuturor. Cu ce declarații halucinante vine acum Mirela Vaida? Prezentatoarea de televiziune a ajuns la Poliție. Mirela Vaida, marturii halucinante de la Poliție. Ce a aflat prezentatoarea despre atacatoarea ei? Mirela Vaida a ajuns la secția…

- Mirela Vaida este o reala apariție, fie ca este vorba despre mediul real sau cel virtual. Avand in vedere faptul ca se lauda cu un ten lipsit de imperfecțiuni și cu niște trasaturi superbe, mulți s-au intrebat daca nu cumva celebra prezentatoare de la Acces Direct a apelat la ajutorul medicului estetician.…

- Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, a lipsit de la emisiune luni seara, iar in locul ei a venit o cantareața de muzica populara care ii seamana leit. Iata motivul pentru care prezentatoarea a fost inlocuita și pentru cat timp

- Zi de mare veselie pentru Mirela Vaida! Ce eveniment important s-a intamplat astazi in viața prezentatoarei de la Acces Direct? A impartașit imaginile cu fanii de pe rețelele de socializare!