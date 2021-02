Stiri pe aceeasi tema

- Diana Constantin de la Insula Iubirii a recunoscut ca este singura. Fosta concurenta a trecut prin momente grele alaturi de fostul iubit, iar pentru o perioada a decis sa nu-și mai deschida inima in fața niciunui barbat.

- Cu siguranța toata lumea o știe pe Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii care tot timpul era pe primele pagini ale tabloidelor și mereu la TV! Ei bine, va vine sa credeți sau nu, dar a renunțat la tot! Care e motivul pentru care a disparut din peisaj!

- Mirela Banias a facut un apel disperat pe rețelele de socializare. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” și-a luat toți admiratorii prin surprindere, atunci cand le-a cerut ajutorul pe Instagram. Iata care este motivul pentru care bruneta le-a cerut oamenilor sa dea dovada de altruism!

- Florin Pastrama și-a ieșit din minți. Soțul lui Brigitte a facut o criza de gelozie din cauza carismaticului Jador. Ce i-a facut artistul brunetei si care a fost motivul geloziei. Brigitte si Florin Pastrama au fost invitați in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a povestit care a fost motivul…

- Cuplul format din Oana Roman și Marius Elisei au avut parte de mai multe desparțiri și reconcilieri de-a lungul relației lor. De aceasta data pare sa fie fara cale de impacare. Motivul care i-a adus din nou in acest punct. „Probleme au fost interioare.” Oana Roman, in lacrimi la TV. De ce s-a desparțit…

- Oana Roman a anunțaț cu doar o saptamana inainte de Craciun,ca ea și Marius Elisei s-au desparțit, iar acesta a parasit casa in care locuiaalaturi de vedeta și fetița lor. De asemenea, Mioara Roman locuiește in casafiicei sale. Fosta prezentatoare tv a anunțat pe contul de socializare, ce vaface de…

- Deși a disparut din lumina reflectoarelor, Oana Ionița, fosta bebelușa nu a uitat niciodata de domeniul in casa s-a facut consacrata. Vedeta danseaza in continuare, iar in afara vieții sale profesionale, aceasta și-a facut familia la care a visat mereu. Dar iata cum s-a cunoscut cu soțul ei!

- Mirela Banias, fosta concurenta de la ”Insula Iubrii” a ramas un personaj foarte controversat dupa ieșirea din competiția de la Antena 1, insa iata ca deși mereu apare in haine și locații scumpe, acum vedeta e pregatita sa-și doneze ținutele in scop umanitar!