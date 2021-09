Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 2-0 cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, ca si-ar fi dorit ca jucatorii sai sa marcheze mai multe goluri in aceasta partida pentru ca golaverajul este un criteriu de departajare important…

- Mirel Radoi (40 de ani) a comentat victoria cu Liechtenstein, scor 2-0. Selecționerul a admis ca i-ar fi placut ca Romania sa fi inscris mai multe goluri. Cronica meciului Romania - Liechtenstein, AICI „Aveam nevoie de cele 3 puncte, dar ca sa fiu sincer, ma așteptam ca scorul sa fie mult mai mare.…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online, ca Liechtenstein, adversara de duminica din preliminariile CM 2022, pare o victima sigura si spera ca asa va fi, desi aceasta a obtinut rezultate contradictorii in ultimii ani.…

- Nicolae Stanciu a declarat, joi seara, dupa meciul cu Islanda, ca a fost sansa unei revanse dupa esecul inregistrat in urma cu aproape un an in fata islandezilor. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Stanciu a inscris al doilea…

- Mirel Radoi a catalogat drept o mare victorie succesul obtinut, joi, împotriva Islandei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Selecționerul României este îngrijorat din cauza accidentarilor suferite de jucatori și a afirmat ca meciul împotriva reprezentativei din…

- Naționala de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara cu reprezentativa Islandei, in deplasare, de la ora 21:45, in etapa a patra a preliminariilor CM Qatar 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Pentru tricolori va fi și o șansa a revanșei. Anul trecut, in…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 26 de jucatori pentru cele trei meciuri din luna septembrie din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Romania va intalni, pe rand, Islanda la 2 septembrie, la Reykjavik, Liechtenstein, la 5 septembrie, la București și Macedonia…

- Echipa naționala de fotbal a României a pierdut doua locuri în ierarhia FIFA data publicitații în cursul zilei de joi. Prima reprezentativa antrenata de Mirel Radoi se afla în prezent pe locul 45, dupa ce la ultimul clasament se gasea pe 43. Tricolorii au acumulat 1440…