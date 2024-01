Stiri pe aceeasi tema

- Dupa reacția pe care a avut-o Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, Madi, partenera acestuia, a facut lumina și le-a prezentat fanilor sai situația cu care se confrunta. Iata cum se simte tanara acum, dupa ce in urma cu cateva zile a ajuns de urgența la spital!

- Ediția de astazi Mireasa - Capriciile iubirii a adus o mulțime de povești impresionate ale foștilor concurenți, dar și ale celor care sunt, in prezent, in competiție. La final, cele trei prezentatoare ale aceluiași format s-au reunit și și-au aminte de inceputurile proiectului care a ajuns la sezonul…

- Relația dintre Ioana și Marius evolueaza din ce in ce mai mult. Concurenta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei și sunt mai pregatiți ca niciodata sa faca pasul cel mare in finala. pana atunci, Ioana vrea sa stabileasca clar cateva reguli, de care spera ca Marius sa țina cont. Iata ce i-a impus…

- Marea finala se apropie tot mai repede, iar controversele nu intarzie sa apara in casa Mireasa! Daria a facut acuzații grave la adresa unor cupluri din emisiune. Concurenta nu crede cp exista dragoste sincera intre ei, iar tot ce se intampla, este din interes și din dorința de a caștiga bani.

- A fost scandal in casa Mireasa! Conflictul dintre doamna Anina și Bia este departe de a lua sfarșit! Mama lui Robert este hotarata sa refuze sa mai auda de iubita fiului ei și a facut acuzații grave, spunand ca ea profita de el. Doamna Anina i-a adresat replici usturatoare concurentei!

- Bogdan și Luiza au numeroase discuții cu privire la situația dintre ei. In timp ce concurentul marturisește ca aceasta nu-i acorda destula atenție și nu pare sa se simta in largul ei alaturi de el, Luiza considera ca nu au timpul necesar pentru a vorbi lucruri serioase cu privire la viitorul lor.

- Cursa pentru imunitate a adus noi discuții in echipa formata din Alexia și Aris Eram. Concurenta i-a reproșat fratelui ei ca nu iși da suficient de mult interesul pentru a ajunge primii. Tensiunile au fost amplificate și de faptul ca Edward Sanda și Cleopatra Stratan se aflau inaintea lor.

- Dupa ce Maria și Antonio Anghel de la Mireasa și-au pacalit fanii ca s-au desparțit, acum cei doi au planuri mari de viitor impreuna și se vor muta din țara. Caștigatorii sezonului 7 Mireasa au marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show motivul pentru care au dat zvonul desparțirii.