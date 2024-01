Stiri pe aceeasi tema

- Antonia, una dintre concurentele din casa Mireasa, a facut dezvaluiri despre trecut. Tanara in varsta de 27 de ani a spus ca a avut doua relații. Primul ei partener a murit, iar cel de-al doilea a fost violent cu ea.

- Cristian Marinescu este unul dintre concurenții sezonului 9 Mireasa. Tanarul in varsta de 26 de ani a intrat in competiție cu dorința de a-și gasi jumatatea. A marturisit ca și-ar dori sa gaseasca o femeie care sa ii semene mamei sale.

- Mireasa - Capriciile Iubirii a revenit pe micile ecrane cu cel de-al șaselea sezon. Noi concurenți participa la emisiune in acest sezon, iar printre ei se afla și Valentina. Concurenta de la Mireasa a avut o copilarie grea. Tanara a inceput sa planga in timp ce vorbea despre viața ei. Iata ce declarații…

- Gabriela Pițigoiu de la Mireasa, sezonul 5, și-a incantat fanii, de curand, cu o noua fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor. Iata imaginea emoționanta postata de fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1. Cat de mult seamana micuțul cu tanara mamica.

- Concurenții sezonului 8 se pregatesc pentru cel mai așteptat moment, in care iși vor promite iubire veșnica și vor deveni soț și soție. Pana atunci, insa, emoțiile sunt greu de stapanit, iar cea care a izbucnit a fost Bogdana. Concurenta a avut o criza de plans, iar Liviu a fost cel care a liniștit-o.

- Bogdana și Liviu sunt implicați intr-un scandal ce proporții! Concurenta a izbucnit, dupa ce Liviu a enervat-o din cauza comportamentului pe care il are fața de ea. Intre cei doi au fost gesturi senzuale, despre care ea a spus ca subt indecente!

- Fachirul Testa a venit pe scena iUmor cu un numar care le-a taiat respirația tuturor celor prezenți in platou. In timp ce Cosmin Natanticu nu a putut sa priveasca momentul in care concurentul jongla cu un cuțit, Delia a fost pe punctul de a face o gafa majora in timpul jurizarii.

- Anamaria Prodan, in varsta de 50 de ani, traiește cea mai frumoasa perioada din viata ei. Vedeta iubește din nou, dupa desparțirea de Flavius Nedelcu. De data aceasta, impresara a ales sa fie discreta cu privire la viața personala. „Nu mai afla nimeni, cand au aflat au venit fete antrenate in oraș și…