- Blaze și Izabela au pus punct speculațiilor in urma cu cateva zile și au confirmat ca s-au desparțit. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate, dar se pare ca foștii concurenți nu au ramas in relații prea bune in urma separarii, asta dupa ce Izabela a dat de ințeles ca Blaze se afla in Dubai impreuna…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa continua cu acuzații neașteptate! Luiza este nemulțumita de faptul ca Bogdan consuma alcool și se teme ca acesta ar fi un viciu pentru el.Ei bine, concurentul a spus adevarul despre obiceiul de a consuma bauturi și daca este sau nu un viciu pentru el.

- Bogdan și Luiza au numeroase discuții cu privire la situația dintre ei. In timp ce concurentul marturisește ca aceasta nu-i acorda destula atenție și nu pare sa se simta in largul ei alaturi de el, Luiza considera ca nu au timpul necesar pentru a vorbi lucruri serioase cu privire la viitorul lor.

- In ediția din data de 28 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8 a sosit o noua concurența. Ioana, noua fata intrata in competiția de la Antena 1, a vorbit despre viața ei. Aceasta a revenit in țara pentru a participa la emisiunea care, spera ea, ii va aduce și marea dragoste. Cine este Ioana,…

- Liviu considera ca vinovata pentru plecarea iubitei lui, Bogdana, din casa Mireasa, este Alina. Concurentul pare ca s-a pierdut cu firea și a adresat cuvinte grele la adresa concurentei ramase in competiție.

- Ziua de astazi a fost speciala pentru Maria Roman și soțul ei. Partenerul fostei concurente de la Mireasa și-a sarbatorit ziua de naștere, asta pentru ca a implinit 33 de ani. Maria Roman a postat cateva imagini emoționante cu soțul și fiul lor.

- In ediția din data de 18 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, chiar in seara petrecerii, Bogdan s-a apropiat de Andreea cu dorința de a o cunoaște. ”Cei doi au dezbatut pe larg mai multe subiecte și au facut dezvaluiri incendiare in timpul party-ului.

- Ziua de luni este despre schimbare, iar planurile in care ne dorim sa o facem sunt variate. In sfera calatoriilor poate fi vorba de o vacanța, in iubire ne putem schimba statutul, atat cei singuri, cat si cei care se afla intr-o relație. Recomandarea astrelor este sa evitați cheltuielile majore pentru…