- Natalia a parasit competiția Mireasa in Gala de vineri, 17 mai 2024. Fata a reușit sa scape de cursa de eliminare, insa s-a clasat pe ultimul loc, așa ca a parasit show-ul matrimonial de la Antena 1.

- In cursul zilei de ieri, iubita lui Cristian a fost eliminata din casa Mireasa, sezonul 9. Cu lacrimi in ochi, Antonia și iubitul ei și-au luat ramas-bun. Vizibil copleșiți de durere, cei doi au fost nevoiți sa se desparta dupa ce publicul a decis ca tanara sa iasa din competiție.

- Geanina Craciun a fost eliminata in ediția 17 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 24 aprilie 2024. Concurenta a obținut cel mai mic punctaj la proba individuala și Richard Abou Zaki a avut o reacție neașteptata cand a aflat verdictul.

- Cristi a fost eliminat de la Mireasa in ediția de vineri. Au trecut deja cateva zile de la acel moment, iar fanii au fost curioși care a fost motivul real pentru care și-a dorit atat de mult sa plece acasa.

- In ediția de vineri, Cristi a aflat ca a fost eliminat de la Mireasa, asta dupa ce, in ultimele zile, a insistat ca fetele sa iși propuna pentru a pleca acasa. Chiar daca așa s-a și intamplat, fostul concurent spune ca a fost deranjat de faptul ca inclusiv Eliza, singura fata de care se apropiase mai…

- De cand Madi și Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, au anunțat ca nu mai formeaza un cuplu, au aparut tot felul de zvonuri cu privire la motivele care au dus la desparțire. In timp ce fosta concurenta spunea ca inca soțul este un alt om fața de cum se comporta in casa, Sergiu are o alta varianta. Inclusiv…

- Odata cu participarea la emisiunea Mireasa, sezonul 5, Alina și Valentin au devenit cunoscuți și au reușit sa caștige aprecierea telespectatorilor. De curand, aceștia au aparut intr-un videoclip emoționant alaturi de bebelușul lor. Iata cum s-au lasat filmați foștii concurenți.

- Giovana și Sese de la Mireasa, sezonul 5, sunt mai fericiți ca niciodata de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Foștii concurenți vor avea un baiat și s-au gandit și la ce nume și-ar dori sa poarte micuțul.