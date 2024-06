Stiri pe aceeasi tema

- Suna de urgența la 112 daca ai vazut-o pe adolescenta din imagine. Zamacau Elena Patricia are 14 ani și a disparut din Sibiu. Precizarile facute in cadrul unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

- Raisa, fetita de doi ani si cinci luni, din comuna Breasta, care a disparut luni de acasa, a fost gasita moarta pe un camp aflat la cateva sute de metri de locuinta parintilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. Trupul fetitei a fost gasit dupa aproape 24 de ore…

- UPDATE ,,Minorul a fost gasit, din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni.” , a precizat Biroul de Presa al IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA IPJ BUZAU anunța ca, azi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizați cu privire la faptul…

- L-AȚI VAZUT? La data de 1 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizați cu privire la faptul ca OANCEA ȘTEFAN GEORGIAN, in varsta de 13 ani și 11 luni, ar fi plecat voluntar in seara de 30 aprilie a.c.,in jurul orei 19.00, de la locuinta din municipiul Ramnicu…

- Incidentul ingrozitor s-a petrecut ziua in amiaza mare, sub ochii fetiței, care o urmarea de la distanța. Femeia și cațiva localnici care au vazut și ei ingroziți ce se intampla au reușit sa o salveze pe fata. Aceasta a fost internata intr-un spital din capitala unde va primi ingrijirile necesare.Fetița…

- Pirotehnistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau au descoperit pe un camp din comuna Tintesti, 35 de proiectile, calibrul 76 mm provenite cel mai probabil din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Potrivit ISU, pompierii au fost anuntati miercuri despre prezenta unor…

- In jur de 100 de persoane au participat duminica la cautarea unui copil in varsta de 9 ani, care ar fi plecat intr-o zona impadurita, indepartandu-se de parinți, ca urmare a unei neințelegeri survenite in urma unui joc la care participase, potrivit Agerpres. Politistii din cadrul Inspectoratului…

- Jandarmi din judetele Neamt, Suceava, Iasi si Bacau participa, alaturi de angajatii din Botosani ai Ministerului Afacerilor Interne, la actiunile de cautare a baietelului de doi ani, care a disparut in cursul dupa-amiezii de duminica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…