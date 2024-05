Stiri pe aceeasi tema

- Natalia a fost eliminata in gala de vineri de la Mireasa. Concurenta spune ca, deși a intrat in casa cu gandul de a-și gasi pe cineva, a conștientizat ca este mai bine ca a parasit competiția. Vineri, trei concurenți nu și-au dorit sa iși ia ramas bun de la ea.

- Au aparut tensiuni intre Albert și Ionela! Concurenta a fost in cursa pentru eliminare, dar in urma voturilor concurenților, a ramas in emisiune. Deși ar fi fost o veste buna, se pare ca ea regreta ca nu pleaca acasa. Totul s-ar fi intamplat din cauza lui Albert.

- In cursul zilei de ieri, iubita lui Cristian a fost eliminata din casa Mireasa, sezonul 9. Cu lacrimi in ochi, Antonia și iubitul ei și-au luat ramas-bun. Vizibil copleșiți de durere, cei doi au fost nevoiți sa se desparta dupa ce publicul a decis ca tanara sa iasa din competiție.

- Antonia nu a mai putut sa se abțina și a izbucnit in lacrimi atunci cand a aflat ca ea fost eliminata. Concurenta a parasit emisiunea in cadrul ediției de astazi. Momente grele la Mireasa - Capriciile Iubirii!

- Laura nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Conurenta a dezvaluit ca este dezamagita din cauza faptului ca nu și-a gasit un partener in cadrul emisiunii. Ce a marturisit tanara in ediția de astazi, pe Antena Stars.

Adriana i-a marturisit lui Albert ca nu are sentimente puternice pentru el, astfel incat sa doreasca sa intre intr-o relație cu el.

- In ediția de vineri, Cristi a aflat ca a fost eliminat de la Mireasa, asta dupa ce, in ultimele zile, a insistat ca fetele sa iși propuna pentru a pleca acasa. Chiar daca așa s-a și intamplat, fostul concurent spune ca a fost deranjat de faptul ca inclusiv Eliza, singura fata de care se apropiase mai…

- Delia a inceput sa planga in aceasta dimineața, iar acest lucru a dus la o serie de intrebari din partea colegei sale de camera. Concurenta a fost sincera și nu și-a ascuns sentimentele, astfel ca i-a marturisit acesteia una dintre cele mai grele incercari ale vieții sale. Iata ce persoana draga sufletului…