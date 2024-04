Stiri pe aceeasi tema

- Au avut o relație presarata cu momente tensionate pe cand erau concurenți la Mireasa și se pare ca au ajuns și la separare. Dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca Andrei și Simona s-au desparțit, fostul concurent a confirmat desparțirea. Cei doi aveau planuri mari impreuna și declarau ca se ințeleg…

- Exista șanse de impacare intre Alex Bobicioiu și Simina Loica? In exclusivitate la Xtra Night Show de la Antena Stars, Alex Bobicioiu a facut declarații cu privire la acest subiect. Iata de ce s-au desparțit cei doi, de fapt!

- Blaze și Izabela de la Mireasa, sezonul 3, au devenit parinți in vara anului trecut, in luna mai. Foștii concurenți au o fetița, care le aduce bucurii la tot pasul, iar cei doi nu ezita sa posteze imagini alaturi de minunea din viața lor.

- Odata cu participarea la emisiunea Mireasa, sezonul 5, Alina și Valentin au devenit cunoscuți și au reușit sa caștige aprecierea telespectatorilor. De curand, aceștia au aparut intr-un videoclip emoționant alaturi de bebelușul lor. Iata cum s-au lasat filmați foștii concurenți.

- Dupa ce Sergiu a confirmat ca el și Madi s-au desparțit, avand in vedere ca s-a zvonit ca ar fi ajuns la separare in aceasta perioada, fosta concurenta a venit și cu o prima reacție. Tanara recunoaște ca nu trece prin cea mai buna perioada, mai ales ca și-a pus speranțele ca relația dintre ea și Sergiu…

- Pareau ca sunt mai fericiți ca niciodata, dar de curand au anunțat desparțirea. Sergiu a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Madi, dupa o perioada in care s-a zvonit ca ar exista probleme intre cei doi.

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Ana și Daniel au revenit in Veneția, orașul in care tanarul a cerut-o pe Ana in casatorie. Cei doi au realizat fotografii superbe, la 2 luni de la logodna lor care s-a petrecut in sezonul 8 Mireasa.