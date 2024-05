Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu este una dintre cele mai stilate femei din showbiz-ul romanesc. Ori de cate ori iși face apariția, jurata de la „Bravo, ai stil!” alege ținute care mai de care, reușind sa atraga intotdeauna atenția. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv despre ținutele pe care le are in dressing.…

- Alina Pușcaș s-a mutat cu Mihai Stoenescu, soțul ei, și cei trei copii ai lor in casa noua. Vedeta spune despre noua locuința ca nu e finalizata, nici macar bucataria nu e mobilata. Pana de curand, prezentatoarea Alina Pușcaș locuia cu familia intr-un apartament din București. Locuința o avea decorata…

- Raluca Badulescu a venit sa il susțina pe Selly la avanpremiera filmului „Buzz House”. Vedeta recunoaște ca, in ciuda diferenței de varsta dintre ea și celebrul vlogger, il considera un adevarat prieten. Mai mult decat atat, este fana lui! Raluca a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și…

- Imagini fenomenale din casa Iuliei Albu au aparut in spațiul public. Vedeta a reușit sa impresioneze din nou, se pare ca gusturile sale in ceea ce privește designul interior sunt la fel de excentrice precum cele in materie de haine și accesorii. Cum și-a amenajat locuința de lux intrece orice imaginație,…

- Un barbat din Iași trebuie sa scoata din buzunar o adevarata avere pentru a-și achita cheltuielile pe care le-a strans de-a lungul anilor la intreținere. Suma pe care o datoreaza nu este deloc mica.

- Emma Ștefan este o vedeta indragita și face diminețile mai frumoase la Radio Zu. De-a lungul anilor a trecut prin mai multe perioade dificile și marturisește ca are anumite „trucuri” pe care le pune in aplicare pentru a merge mai departe, avand zambetul pe buze.

- Anamaria Prodan a dezvaluit cat de mulți bani cheltuie lunar pentru a locui in Statele Unite ale Americii. Vedeta deține o vila imensa in Las Vegas, iar eforturile financiare pe care le face nu sunt deloc mici. Iata de ce platește o factura la curent de peste 1.000 de dolari!

- Autoritatea contractanta a incheiat contracte cu firmele Autoprima Serv SRL si Instalatii Montaj Tehnologic SRL, ambele din Constanta. Orasul Techirghiol, din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a incheiat contractul "Lucrari de intretinere strazi pietruite prin tratament bituminos dublu…