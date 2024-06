BNR: Sectorul bancar din România, un profit în creștere în 2023 Sistemul bancar Sectorul bancar din Romania a inregistrat un profit de 13,5 miliarde de lei la finalul anului 2023, in creștere cu 34,3% fața de anul anterior, in contextul evoluției ascendente a profitului operațional, ca urmare a majorarii veniturilor nete din dobanzi, și unui nivel redus al cheltuielilor nete cu ajustarile pentru pierderi așteptate din creditare, potrivit raportului anual publicat de BNR . „Dintr-un total de 32 de instituții de credit (inclusiv sucursalele bancilor persoane juridice straine), 25 de banci (cu o cota de piața cumulata de 99,4 la suta) au consemnat un rezultat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

