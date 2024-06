Guvernul modifica in ședința de joi legislația privind locuințele de protocol ale RA-APPS, astfel incat politicienii sa poata locui gratuit in aceste imobile. Cheltuielile vor fi decontate de instituțiile la care sunt angajați. Beneficiarii acestei schimbari vor fi vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților, miniștri și asimilați ai acestora, președintele Consiliului Legislativ și Avocatul Poporului, se […] The post Politicienii vor sta gratis in locuințele RA-APPS. Chiria si cheltuielile de intretinere pentru energie, gaze, apa, canal, platite de stat appeared first on Știri online, ultimele…