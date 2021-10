Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Germania a condamnat o femeie, care a fugit in 2014 pentru a se alatura gruparii Statul Islamic, la zece ani de inchisoare sub acuzația ca a permis ca o fetița „sclava” Yazidi de 5 ani sa moara de sete, potrivit Deutsche Welle. Hotararea de luni a instanței din Munchen reprezinta prima…

- O instanța din Germania a condamnat o femeie, care a fugit in 2014 pentru a se alatura gruparii Statul Islamic, la zece ani de inchisoare sub acuzația ca a permis ca o fetița „sclava” Yazidi de 5 ani sa moara de sete, potrivit Deutsche Welle. Hotararea de luni a instanței din Munchen reprezinta prima…

- O femeie germana, fosta membra a gruparii teroriste ISIS, care a plecat din țara sa de origine pentru a se alatura teroriștilor in Orientul Mijlociu, a fost condamnata, luni, de un tribunal din Munchen pentru ca a lasat o fata Yazidi, inrobita de teroriști, sa moara de sete, relateaza Euronews.

- O femeie din Germania, fosta membra a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), acuzata ca a lasat sa moara de sete o fata yazidi luata sclava in Irak, a fost condamnata luni la zece ani de inchisoare de un tribunal din Munchen, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Acuzata de crima de razboi si ucidere,…

- Presedintele unei instante de judecata din Germania a anunțat, joi, ca o femeie de 96 de ani, care a fost o fosta secretara intr-un lagar de concentrare nazist care urma sa apara intr-un proces, a fost „data in urmarire”. Aceasta urma sa fie judecata de Curtea de Justitie din Itzehoe, în…

- In condiții de pandemie și cu mai putini participanți, Salonul Auto din Germania, organizat in premiera la Munchen și nu la Frankfurt ca pana acum, marcheaza din prima zi mai multe lansari in premiera. Printre ele, și noua Dacia Jogger, care va fi disponibila de anul viitor.

- Procurorii dambovițeni au reținut-o, joi seara, pe doctorița acuzata ca eliberat, in perioada iunie-august, mai multe adeverințe false de vaccinare impotriva Covid-19. Soțul acesteia a fost, de asemenea, reținut. Polițiștii au facut percheziții in acest caz. Mai multe persoane au fost audiate. Din cercetari…

- O femeie din landul german Bavaria a fost arestata pentru ca ar fi colectat bani pentru organizatia terorista Statul Islamic (SI), informeaza luni DPA. Femeia, avand cetatenia germana, a fost arestata luni in orasul Geretsried, la sud de Munchen, au declarat procurorii. Ea este acuzata…