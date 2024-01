Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi Mireasa - Capriciile iubirii a adus o mulțime de povești impresionate ale foștilor concurenți, dar și ale celor care sunt, in prezent, in competiție. La final, cele trei prezentatoare ale aceluiași format s-au reunit și și-au aminte de inceputurile proiectului care a ajuns la sezonul…

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii tensiunile nu au intrziat sa apara. Marius chiar și-a expimat intenția de a parasi platoul, nemulțumit fiind de comentariile facute in special de Daria și Bia la adresa Ioanei.

- In emisia live de Miresa, Capriciile Iubirii de pe 29 noiembrie 2023 au fost difuzate imagini cu o discuție purtata de Liviu și Bogdana. Cei doi au avut parte de un moment tensionat dupa ce au vazut imagini cu ei la petrecere, insa ulterior au vorbit calm.

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 20 noiembrie 2023 au fost prezenți in platou Bogdana și Liviu, la scurt timp dupa ce ramaneea lor in competiție a fost supusa votului casei. Cu 13 voturi pro și 5 impotriva, Bogdana și Liviu au ramas in casa Mireasa.

- Gabriela Cristea este, fara doar și poate, una dintre cele mai iscusite bucatarese. Prezentataoarea de la "Mireasa. Capriciile Iubirii" a postat, in urma cu puțin timp, o noua rețeta, pe pagina ei de Facebook. Iata cum se prepara „mancarea puturosului”!

- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

- Gabriela Cristea are o prima reacție dupa ce a fost acuzata ca a intrat bauta in emisiunea ei de la Antena Stars. „Eu imi respect meseria”, a transmis prezentatoarea. In urma cu cateva luni, in iunie, pe internet au circulat zvonuri potrivit carora Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile…

- Simona Gherghe a anunțat ca va lipsi de la emisiunea Mireasa in edițiile de pe 26, 27 și 28 octombrie 2023. Gabriela Cristea, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii gazuduiește și emisiunea Mireasa cat timp lipsește colega sa.