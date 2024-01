Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc prima ediție a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii, sezonul 6, de la Antena Stars. Cristina, una dintre cele noua concurente ale emisiunii, are o poveste de viața impresionanta. Concurenta s-a imbolnavit dupa plecarea mamei sale in strainatate. Iata ce declarații a facut aceasta…

- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine astazi cu cel de-al noualea sezon, la Antena 1. Mireasa – Ritmul inimii va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 14:00. Gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici s

- Aftershow-ul Mireasa – Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al saselea sezon. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:00, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa,…

- Ediția de astazi Mireasa - Capriciile iubirii a adus o mulțime de povești impresionate ale foștilor concurenți, dar și ale celor care sunt, in prezent, in competiție. La final, cele trei prezentatoare ale aceluiași format s-au reunit și și-au aminte de inceputurile proiectului care a ajuns la sezonul…

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 20 noiembrie 2023 au fost prezenți in platou Bogdana și Liviu, la scurt timp dupa ce ramaneea lor in competiție a fost supusa votului casei. Cu 13 voturi pro și 5 impotriva, Bogdana și Liviu au ramas in casa Mireasa.

- Gabriela Cristea are o prima reacție dupa ce a fost acuzata ca a intrat bauta in emisiunea ei de la Antena Stars. „Eu imi respect meseria”, a transmis prezentatoarea. In urma cu cateva luni, in iunie, pe internet au circulat zvonuri potrivit carora Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile…

- Simona Gherghe a anunțat ca va lipsi de la emisiunea Mireasa in edițiile de pe 26, 27 și 28 octombrie 2023. Gabriela Cristea, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii gazuduiește și emisiunea Mireasa cat timp lipsește colega sa.