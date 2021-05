Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii show-ului matrimonial Mireasa și-au ales favoriții. Emoții in casa Mireasa in momentul in care au fost anunțate numele celor care au fost votați in aceasta saptamana și a fost dezvaluit clasamentul final.

- Alina a revenit la Mireasa sezon 3 pentru Bogdan, care și-a dorit sa o cunoasca mai bine. Cei doi au avut o intalnire, iar de sambata au avut posibilitatea sa petreaca mai mult timp impreuna.

- Bogdan de la Mireasa sezon 3 pare nehotarat in privința fetei pe care vrea sa o cunoasca. Dupa ce i-a trimis o scrisoare Alinei, acesta a facut o afirmație care da de ințeles ca o place și pe Anamaria.

- Incepand din 29 martie, de luni pana vineri, de la ora 19:00, telespectatorii Antena Stars vor putea urmari cea mai noua productie a statiei – Mireasa: Urzeala soacrelor, o extensie a reality show-ului Mireasa, de la Antena 1. In premiera in cadrul acestui format, telespectatorii vor putea avea ocazia…

- Emoții uriașe pentru vedeta de la Antena 1. Simona Gherghe și-a uimit fanii din mediul online. Ce a pațit prezentatoarea de la Mireasa și de ce s-a speriat atat de tare. Are legatura cu fetița ei, lucru care i-a emoționat pana la lacrimi pe urmaritorii ei de pe Instagram. Ce a facut Simona Gherghe,…

- La finalul emisiunii, doamna Mari a anunțat ca vrea sa se retraga din casa, insa Liviu mai are o șansa sa ramana in emisiunea Mireasa! Cu toate acestea, doamna Mari l-a indemnat sa faca altceva!

- Alexandru de la Mireasa sezon 2 nu a fost incantat cand Andreea, iubita sa, i-a comunicat faptul ca nu dorește sa beneficieze de premiul caștigat in urma jocului de la inceputul saptamanii.