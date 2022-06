Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei luni, Eliana Zah a fost invitata sa susțina un concert alaturi de o orchestra inedita, in incinta conservatorului din Nisa (Franța), in cadrul proiectului Elektronizza, artista nascuta in 1 august 1992, in Timișoara, fiind singura romanca implicata in acest eveniment. „Proiectul…

- Comunitatea romaneasca din Canada organizeaza din nou un eveniment dedicat formației timișorene Cargo la mii de kilometri distanța, in cadrul caruia va avea loc lansarea DVD-ului filmat anul trecut in cadrul recitalului susținut in memoria lui Adi Barar, liderul formației Cargo. Evenimentul va avea…

- Edilul Timișoarei a urcat pe scena in plin scandal legat de anularea unui concert pe care ar fi urmat sa-l țina, pe aceeași scena, interpret de manele Jador.Pe scena Filarmonicii Banatul din Timisoara a avut loc, duminica seara, spectacol folcloric ”Azi, la noi, canta tot natul” (toata lumea - regionalism/N.R.),…

- Orice spectacol susținut de artistul american Marco Mendoza trece adesea de noțiunea unui simplu concert in care cineva pe scena incearca sa-și vrajeasca asistența din sala. Dincolo de talentul sau in manuirea bass-ului, poveștile haioase sau giumbușlucurile care le face non-stop pe scena, Marco reușește…

- Ramasa fara stadion, fara o sala polivalenta de mari dimensiuni, inundata zilnic cu miros de cauciuc ignorat de Garda de Mediu, Timișoara mai da o dovada ca renumele de Frunce ramane o amintire indepartata. Cu doar un an de a fi Capitala Culturala Europeana, Timișoara va gazdui un concert de manele…

- Muzeul de arta timișorean verniseaza vineri, 15 aprilie, de la ora 18:00, in Sala Baroca, expoziția aniversara „60”, care aduce in atenția publicului lucrarile Danei Constantin din seria „Flote.s” și „Umbra”, și pe cele ale lui Dacian Andoni din seria „Perenitate fragila”, o selecție de picturi, desene…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, care, in cei aproape 60 de ani de existența s-a facut remarcat prin repertoriul alcatuit din muzica renascentista europeana, cea bizantina și lucrari contemporante romanești, devenind o emblema a muzicii corale camerale a carui faima a depașit…

- Formația Orkid va susține un concert special in orașul nostru, evenimentul fiind inclus in turneul de promovare al celui de-al patrulea material discografic, „In the Light We Are Safe”, care cuprinde 12 piese „in registre și stiluri foarte diferite, de la indie și shoegaze, la punk, post-metal și chiar…