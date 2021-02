Mircea Rosca anunta demararea unui program de sprijin pentru IMM. Pentru ce se vor da banii

Liberalul Mircea Rosca a anuntat, marti, ca urmeaza implementarea unui program dedicat sprijinirii IMM-urilor prin acordarea unor finantari de tip leasing. Banii vor putea fi folositi pentru achizitionarea de ehipamente, utilaje si vehicule in scop comercial.

Iata anuntul facut, astazi, de Mircea Rosca:

"Consider ca firmele romanesti au nevoie de sprijin din partea statului si in acest scop am avizat astazi, in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru industrii si servicii, Programul de susținere a intreprinderilor mici si mijlocii - "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE".