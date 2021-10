Mircea Rednic, antrenorul echipei Dinamo, a declarat duminica seara, dupa înfrângerea cu Sepsi, ca Deian Sorescu ar trebui sa fie "mai implicat" daca își dorește sa continue la formația din Ștefan cel Mare.

"Suparare. Am luat doua goluri cu mare usurinta, am revenit, am înscris, am avut o ocazie foarte mare la 2-0, iar ideal ar fi fost sa intram cu 2-2 la cabine. Golul patru nu mai conteaza, noi am insistat si am facut greseli mari. Jucatorii de calitate au facut diferenta astazi. E normal sa apara erori la noi, uitati ce jucatori am avut pe banca.

Jucatorii…