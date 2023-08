La 14 ani de la ultimul episod al emisiunii „Din dragoste”, cu care a scris istorie in televiziune, Mircea Radu se intoarce „pe sticla”. Nu in calitate de prezentator al show-ului care l-a consacrat, ci cu un nou format pentru care a filmat deja cateva episoade. Mircea Radu a anunțat pe rețelele de socializare ca revine in televiziune, dupa ani de zile in care nu a mai aparut pe micile ecrane. Emisiunea prezentata de Mircea Radu prezinta povești impresionante ale unor romani stabiliți in alte colțuri ale lumii. „Salutare, prieteni! O vreme foarte buna pentru filmare, aici, in Paris. Am ales o…