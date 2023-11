Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, și Șahtior se infrunta ACUM in derby-ul rundei cu numarul 13 din prima liga a Ucrainei. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita liveVIDEO pe GSP.ro. LIVE. Dinamo Kiev - Șahtior 0-0 Dinamo Kiev a ajuns la 3 partide consecutive fara victorie…

- Echipa CSM Slatina a invins luni, pe teren propriu, scor 1-0, pe Unirea Slobozia, in ultimul meci al etapei a 11-a din Liga 2. Golul victoriei a venit la ultima faza a partidei.CSM Slatina a reusit prima victorie pe teren propriu din acest sezon. Intr-un meci fara multe faze de poarta, Dorin Toma…

- Campioana Steaua Bucuresti a pierdut marti, pe teren propriu, cu formatia italiana AN Brescia, scor 8-17, in al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor.Scorul pe reprize a fost 3-3, 0-5, 3-5, 2-4. In primul meci din grupa A, stelistii au pierdut, in deplasare, cu VK Novi Belgrad, scor…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Oleksandria, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Ucrainei, potrivit news.ro.Invingatorii au marcat prin Brazhko ’15, ’83, Vanat ’44 si Buialski ‘90+3. Pentru Oleksandria…

- Saptamana cu eșec pentru FC Pucioasa in campionat! Vineri dupa-amiaza, pe teren propriu, dambovițenii au inregistrat prima infrangere in actuala ediție a Ligii a 3-a. Pe teren propriu, dambovițenii au cedat, cu 1-2, disputa cu CS Blejoi, ce a contat pentru etapa a 4-a a celui de-al treilea eșalon. Pucioasa…

- Dinamo Kiev a suferit un eșec neașteptat in etapa a patra din campionatul Ucrainei. Formația lui Mircea Lucescu a fost invinsa de Cernomoreț Odesa, scor 2-3, intr-un meci incheiat de kieveni in inferioritate numerica. Marele test e joi, in Giulești, cand Dinamo o va intalni pe Beșiktaș in play-off-ul…

- Senol Gunes, antrenorul lui Beșiktaș, apreciaza ca echipa lui va avea „meciuri dificile” cu Dinamo Kiev, in play-off-ul Conference. Are meciuri la trei zile, doi accidentați, dar incearca sa-i transfere pe Talisca și pe Sergio Ramos. Dinamo Kiev a trecut la penalty-uri, in Giulești, de Aris Salonic,…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev s-au calificat in play-off-ul de Conference, dupa un meci cu prelungiri și penalty-uri in fața celor de la Aris. Acum, formația din Ucraina va juca tot pe Giulești, joi 24 august, cu turcii de la Beșiktaș, echipa cu care Il Luce are un titlu in CV La finalul meciului jucat…