Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raducioiu a dezvaluit, in premiera, ca a antrenat o echipa din strainatate! Fostul international roman a declarat ca a pregatit o grupa de juniori din Iran, tara care a obtinut un succes istoric la Cupa Mondiala. Florin Raducioiu este fara angajament, dupa despartirea de Dinamo. Fostul jucator…

- Prima reactie a lui Mircea Lucescu dupa problemele grave din cantonamentul lui Dinamo Kiev a venit. Fotbalistii lui Dinamo Kiev au incercat sa se adaposteasca de rachetele rusesti din Ucraina si au alunecat pe gheata. Il Luce nu a fost afectat direct de cele intamplate, dar a fost chinuit de lipsa de…

- Wayne Rooney (37 de ani) i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo (37 de ani), dupa interviul-șoc al starului portughez. Fostul atacant englez a explicat ca nu l-a criticat pe CR7 și doar i-a dat un sfat in legatura cu apropierea de momentul retragerii. Ronaldo l-a facut praf pe fostul sau coleg de la…

- Cristiano Ronaldo, un nou atac la Erik ten Hag. Starul portughez a vorbit si despre gestul din partida cu Tottenham, cand a plecat inainte de finalul meciului. Cristiano Ronaldo spune ca nu a fost singurul jucator de la Manchester United care a plecat inainte ca meciul cu Tottenham sa se termine. Insa…

- Mircea Lucescu (77 ani) este un car de nervi chiar si dupa victorii. Dinamo Kiev a castigat meciul cu Kryvbas, scor 3-1, insa marele antrenor roman s-a enervat din cauza criticilor primite in ultima perioada. „Le-am cerut jucatorilor sa o ia de la zero, uitand de jocurile din Europa League și de toate…

- Mircea Lucescu are rezultate modeste pe banca lui Dinamo Kiev, iar fanii se pregatesc sa sarbatoreasca plecarea antrenorului cu bere. Suporterii ucraineni au o editie limitata a bauturii, special creata pentru momentul in care „Il Luce” va fi demis. Dinamo Kiev este ultima in grupa de Europa League,…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…