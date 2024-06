Întârzie adeverințele cu pensia recalculată. Când ajung la pensionari Adeverințele privitoare la recalcularea pensiilor vor ajunge la destinație cu aproximativ o luna intarziere. Mai precis, dupa data de 10 iulie, pensionarii vor primi adeverințele din care vor afla de ce pensie beneficiaza de la 1 septembrie. Inițial, s-a anunțat ca adeverințele privind pensiile recalculate vor ajune la pensionar la finalul lunii mai. Potrivit informațiilor […] The post Intarzie adeverințele cu pensia recalculata. Cand ajung la pensionari appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

