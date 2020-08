Mircea Lucescu a obținut marți primul trofeu din mandatul de antrenor la Dinamo Kiev. A caștigat Supercupa Ucrainei dupa o victorie in fața fostei sale echipe, Șahtior, scor 3-1. O dovada clara ca antrenorul roman este pregatit sa intrerupa dominația rivalei, pe care chiar el a inceput-o in lungul mandat de la Donețk. Lucescu ramane […] The post Mircea Lucescu a castigat deja primul trofeu cu Dinamo Kiev! Victorie in finala cu Sahtior Donetk appeared first on IMPACT .