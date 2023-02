Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,8 care a lovit luni sud-estul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, si Siria, a fost urmat de un nou seism avand magnitudinea 7,6. Bilantul provizoriu indica aseara cel putin 1.651 de morti si 11.159 de raniti – in Turcia si 1.000 de morti si 2.453 de raniti – in Siria.…

- Seismul violent care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina a fost unul devastator din cauza mai multor factori: momentul producerii, locatia sa, o falie relativ calma timp de doua secole si cladiri prost construite, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Bilantul comun al mortilor a crescut la peste…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Fostul selectioner Gheorghe Hagi a afirmat, luni, ca toate gandurile sale se indreapta catr poporul turc, greu incercat dupa cutremurul soldat cu peste 1.000 de morti."Toate gandurile mele se indreapta catre poporul turc, greu incercat in aceste momente. Fiti putenici! Sunt alaturi de voi!", a scris…

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8, revizuita apoi la 7,4, s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Bilantul victimelor urca de la o ora la alta,…

- Cel putin 912 persoane au murit, iar alte peste 5.000 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 7,8 produs in centrul Turciei la primele ore ale zilei de luni, conform cifrelor anuntate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președinția țarii Maia Sandu a venit cu un mesaj de condoleanțe adresat autoritaților Turciei și Siriei in urma cutremurului puternic produs in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, aflata in apropiere de granita cu Siria.

- Doua cutremure mari, de magnitudine 7,8 și 6,7, s-au consemnat in noaptea de duminica spre luni in Turcia și in Siria, producand peste o suta de morți. Mișcarile seismice au fost resimțite cel mai puternic in Turcia, dar și in țara vecina, Siria. Ele au mai fost percepute in Liban și in Cipru. In aceste…