Mircea Geoană, secretar general adjunct NATO: Împotriva Republicii Moldova, Rusia a desfășurat întregul său arsenal de război hibrid Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, intr-un interviu acordat postului de Radio Deutsche Welle, ca presiunea exercitata de Rusia asupra Republicii Moldova este ”imensa” și ca Moscova a desfașurat ”intregul sau arsenal de razboi hibrid”. ”Nu este un razboi deschis ca in Ucraina, dar, cu toate acestea, presiunea asupra Moldovei este imensa, așa cum este foarte mare presiunea asupra Georgiei sau asupra Bosniei-Herțegovina. De aceea, ajutam și mai mult acești parteneri care se afla sub o mare presiune din partea Rusiei”, a declarat Geoana in interviul pentru DW. DW:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

