- Patriarhul Daniel i-a transmis IPS Teodosie sa inceteze polemica cu purtatorul de cuvant al Patriarhiei ”deoarece produce tulburare in Biserica”. Intr-o scrisoare, Patriarhul Daniel ii cere Inaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, sa opreasca polemica la adresa purtatorului de cuvant…

- Schimb dur de replici intre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Totul a pornit de la discuțiile aparute in spațiul public referitoare la posibilitatea sarbatorii Paștelui de catre catolici și ortodocși la aceeași data. IPS Teodosie a…

- Triduumul pascal reprezinta punctul culminant al anului liturgic romano-catolic. Este timpul in care sunt celebrate misterele centrale ale mantuirii noastre: patimirea, moartea si invierea lui Cristos. Sunt trei zile – Joi, Vineri, Sambata – din Saptamana Mare, in care creștinii catolici celebreaza…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a fost numit pe 28 martie 2023 in funcția de funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani, și deja in PSD a inceput o lupta acerba pentru inlocuitorul acestuia. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat…

- De la 1 martie, Arhiepiscopia Tomisului si-a deschis si cont de Instagram, iar anuntul a fost facut chiar de catre IPS Teodosie. Inalta fata bisericeasca i-a indemnat pe enoriasi sa aiba incredere in tehnica moderna, pentru ca "este lasata de Dumnezeu". „Iubiti reprezentanti si spectatori de pe Tik-Tok,…

- Cele 9 babe de martie reprezinta o frumoasa tradiție populara a romanilor, iar ele se aleg in perioada 1-9 martie. Se spune ca așa cum este vremea in ziua pe care ți-o alegi, așa iți va merge tot anul. Respectiv, daca este soare și frumos, vei avea un an bun, iar daca ploua și este frig, vei intalni…