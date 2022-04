Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe si Theo Rose au lansat piesa „Lumina” chiar inainte de Paște. Cele doua artiste s-au ințeles de minune și au fost foarte incantate de aceasta colaborare. „Lumina”, piesa interpretata de Elena Gheorghe si Theo Rose, imbie la dans si da o pofta extraordinara de viata. Elena Gheorghe si…

- Evelina Negru lanseaza prima sa piesa oficiala dupa participarea din cadrul emisiunii concurs „Superstar”. Melodia se numește „Traiam in paradis”, este compusa in studiourile DeMoga Music, fiind lansata alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania.“In aceasta perioada complicata pentru fiecare…

- Hot Pixels da startul petrecerilor la final de saptamana. Artistul lanseaza vineri, 8 aprilie, „ In My Dreams“, o piesa dance cu care are de gand sa incinga ringul. Melodia combina perfect stilul deep house și este una dintre acele piese capabile sa te scoata din monotonia de zi cu zi. Acestea fiind…

- Cel mai indragit solist de muzica balkanika revine cu un nou hit dupa ce a lansat mai multe piese cu priza la public. De aceasta data Luis Gabriel ne incanta cu o declarație muzicala speciala pentru Haziran, iubirea lui, care il va face anul acesta tata. Piesa se numește “Ochii tai” și impreuna au filmat…

- Mai multe generații au fredonat de peste 20 de ani versuri precum “Haide vino inapoi”, din piesa lansata in 1999 de varianta N&D. Timpul a trecut, dar melodia e inca difuzata in cluburi și cantata de tineri. Astfel incat Nicolae Marin aka NICK s-a gandit la o revenire in forța a acestui hit! Publicul…

- Cea mai noua piesa de la Balkanika Records se numește “OLTCIT”, este interpretata de Iuly Neamțu și este o parodie muzicala realizata de echipa formata din Ovidiu Junghiatu (Park Place), Andy Robert (Any1). Daca vrei sa treci peste o zi mai proasta nu trebuie decat sa asculți piesa “OLTCIT” interpretata…

- Dupa o colaborare de suucces cu ful sau si o piesa dedicata acestuia iata ca Adrian Minune se simte inspirat! Artistul a lansat de data aceasta o melodie dedicata sotiei sale la care a colaborat cu echipa de la Balakanika Records si cu talentatii Ovidiu Junghiatu (Park Place), Andy Robert (Any1). Celebrul…

- Miryam, superba artista cameleon revine in atenția fanilor cu o noua provocare și un nou gen muzical, dupa ce și-a incantat fanii cu muzica balkanica. Miryam participa anul acesta la Eurovision cu piesa “Top of the Rainbow”, o melodie de care este foarte mandra și pe care o lanseaza astazi oficial.…