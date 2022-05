Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Eremia are planuri mari de viitor și se gandește chiar la casatorie. Artistul este impreuna cu Maria Lungu din decembrie 2021, dar doar acum și-au oficializat relația. In exclusivitate la Antena Stars, cantarețul a oferit mai multe detalii despre viața lui amoroasa.

- Episcopul catolic de Iasi s-a rugat pentru pace in Ucraina alaturi de omonimii sai din Romania. Preasfintitul Iosif Paulet, episcop catolic de Iasi, s-a rugat pentru pace in Ucraina alaturi de ceilalti episcop romano-catolici si greco-catolici din Romania, in cadrul reuniunii acestora care a avut loc…

- Cristian Marinescu și Maria lungu au format un cuplu, dar in prezent cei doi nu mai au nicio legatura, iar foarte multe persoane din afara inca ii asociaza. Barbatul a spus ca nu vrea ca oamenii sa il cunoasca doar din simplul motiv ca a format o relație cu ea și și-ar dori sa nu mai fie asociat cu…

- Executivul de la Chișinau va investi ajutorul financiar aprobat astazi de București in proiecte de dezvoltare si in realizarea reformelor la care s-a angajat pentru aderarea la Uniunea Europeana.

- Guvernul a aprobat inființarea monumentului „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Regina Romaniei” pe str. București, nr. 64 din municipiul Chișinau. Autorul monumentului va fi selectat prin concurs. Monumentul se propune a fi edificat in scopul perpetuarii memoriei Reginei Maria Alexandra…

- Aglomeratie la Gara Feroviara din Chisinau. Peste 230 de cetateni ucraineni au plecat aseara cu trenul spre Bucuresti. Cei de la Calea Ferata sustin ca biletele s-au epuizat rapid. Refugiatii care iau drumul strainatatii spera ca se vor putea intoarce curand la casele lor.

- Cosmina și Alin, finaliștii sezonului 3 Mireasa, și-au facut planuri mari pentru viitor. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, iar drept dovada stau aparițiile televizate și cele din mediul online.

- Timpul nu este pierdut si sa nu va mirati daca intr-o buna zi - conform partiturii - il vom vedea pe Ion Ceban tragand de bariera din vama Sculeni racnind patriotic „Jos Hotarul de la Prut!". Viata, cum spunea Forrest Gump, „este ca o cutie de ciocolata: niciodata nu stii sigur ce gasesti inauntru". …