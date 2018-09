Mircea Diaconu, scrisoare deschisă pentru Iohannis și Guvern Printr-o scrisoare deschisa adresata președintelui și Guvernului Romaniei, europarlamentarul Mircea Diaconu prezinta cateva dintre aspectele semnalate de participantii la o audiere publica pe care a gazduit-o recent la Parlamentul European, referitoare la drepturile romanilor care traiesc in Serbia, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, Albania, Grecia, Croația, Ungaria. Concluzia marturiilor expuse este ca, desi politica Romaniei in ceea ce priveste protejarea drepturilor minoritaților aflate pe propriul teritoriu este recunoscuta ca fiind printre cele avansate in Europa, comunitațile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

