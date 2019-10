Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la prezidentiale, Mircea Diaconu, sustinut de ALDE-Pro Romania si Partidul Neoliberal, a declarat marti, la Targu Mures, ca intrucat Romania a indeplinit criteriile tehnice pentru aderarea la Spatiul Schengen, conducerea tarii ar fi trebuit sa se adreseze Curtii de Justitie…

- Liviu Dragnea a depus joi la Curtea de Apel Bucuresti, prin avocat, o cerere de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in dosarul in care fostul lider al social-democratilor contesta noua conducere a PSD, stabilita la Congresul din 29 iunie. In cadrul procesului aflat…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca problema aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este "dovada slabiciunii noastre" si s-ar putea rezolva "foarte repede si foarte simplu" la Curtea de Justitie de la Luxemburg. El a precizat ca in tratatele…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE, cu sediul la Luxemburg) a dat castig de cauza gigantului Google intr-un litigiu cu Franta, stabilind ca 'dreptul la uitare' al internautilor europeni nu se extinde si la versiunile din afara Uniunii Europene ale motorului de cautare, transmite…

- Dupa alegerea fostului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, la varful parchetului Uniunii Europene, decizie amplu comentata si contestata de toate taberele, acum Uniunea este asteptata sa dea un verdict in privinta functionarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Mai precis…