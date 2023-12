Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro le surprind mereu pe vedetele in Romania in diferite ipostaze. De data aceasta, Speak și iubita sa, Ștefania au fost in vizorul lor și putem spune ca artistul se poate mandri cu o astfel de partenera.

- Risto Radunovic e un barbat cumpatat și rabdator! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fotbalist in compania iubitei sale, intr-un mall din Capitala. Imaginile sunt dovada clara ca cei doi studiaza bine piața inainte de a face investiții.

- Cine nu și-ar dori un iubit ca Andrei Vlad?! De ce spunem asta? Ei bine, pentru ca portarul lui Gigi Becali e un adevarat gentleman și se comporta exemplar cu iubita lui, Nicole. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi intr-un mall din Capitala.…

- Toate femeile și-ar dori un iubit ca Alex Iordanescu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe fotbalist și pe femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste in timp ce au ieșit la shopping, intr-un mall din Capitala. Imaginile cu cei…

- De ce iubim femeile, știe doar el! Dar cu siguranța ea l-a inspirat! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Mircea Cartarescu șu muza lui. Cat de atent este scriitorul cu partenera de viața.

- Atunci cand vine vorba de dimensiunile unui produs, Pavel Bartoș pare sa fie pus in dificultate. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins momentul in care prezentatorul TV a ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala, insa parea pierdut printre…