- ROD Festival a revenit in Piața Mehala din Timișoara. Dupa o expoziție foto și prezentarea unui spectacol de teatru cu „Aualeau“, a fost randul unui concert. Și nu nu orice concert, ci unul susținut de indragitul Mircea Baniciu.

- Melomanii timișoreni au fost gazda unui eveniment cat se poate de special vineri seara la Porto Arte, unde la concertul susținut de Mircea Baniciu alaturi de Teo Boar și Vlady Cnejevici și-a facut apariția și Nicu Covaci, care mai apoi, in cea de-a doua repriza a cantarii a urcat pe scena alaturi de…

- Cunoscut ca unul din ambasadorii culturali ai orașului Timișoara, Zoli Toth a susținut un concert special la inchiderea Festivalului „George Enescu” din București, acompaniat de Orchestra „Camerata Regala”, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, evenimentul avand la baza piese cantate in prima…

- Formația Trooper a susținut sambata seara un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul seriei Time To Rock, acțiune inițiata de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) și menita sa aduca laolalta trupe tinere locale și artiști consacrați, naționali sau chiar internaționali,…

- Cunoscuta artista Lepa Brena a susținut un concert de zile mari sambata seara la Timișoara. Pe scena amplasata in parcarea VIP de la Iulius Town, Diva din Balcani le-a cantat fanilor din Romania și Serbia vreme de doua ore alaturi de trupa sa Slatki Greh.

- Spectacolul va debuta de la ora 18.00 in sala de evenimente ”Maxim” din Targu Lapuș. Programul evenimentului/artiști : -14 septembrie: Mircea Bodolan ,Jul Baldovin , Marius Bațu, Mircea Vintila, Vasile Șeicaru și Nicolae Matei -15 septembrie: Romeo Mocanu ,Mugur Prundea ,Adrian Bezna , Maria Gheorghiu,Eugen…

- Crima s-a produs in cartierul Calea Șagului. Femeia de 77 de ani era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc, potrivit Opinia Timișoarei. Agresorul a lovit-o cu putere si s-a luptat cu ea in holul locuinței. La un moment dat, femeia…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Național de Folk și Balada „Poarta Sarutului”, din Targu Jiu, se va desfașura, anul acesta, in perioada 11-13 august. Festivalul-concurs este un eveniment cu tradiție, competitiv. Pe langa corifeii folkului romanesc, manifestarea reuneste tineri din toata țara, care…