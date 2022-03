Calendar ortodox: 20 martie - pomenirea sfintilor cuviosilor parinti, ucisi de arabi in Manastirea sfantului Sava cel sfintit

In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea sfintilor cuviosilor parinti, ucisi de arabi in Manastirea sfantului Sava cel sfintit.In sec. al VIII… [citeste mai departe]