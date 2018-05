Miranda Kerr și soțul ei, co-fondatorul aplicației Snapchat, Evan Spiegel, au devenit parinții unui baiețel pe care l-au numit Hart. Modelul australian in varsta de 35 de ani a nascut luni, la un spital din Los Angeles, la orele 23:53. Miranda mai are un copil, Flynn, din casnicia cu Orlando Bloom, de care a divorțat in 2013, dupa trei ani de mariaj, noteaza Daily Mail . Spiegel, in varsta de 27 ani, și Kerr sunt impreuna din 2015 și s-au casatorit in mai 2017, la casa lui Evan din Brentwood, California. Citește și: Miranda Kerr s-a casatorit cu miliardarul Evan Spiegel, fondatorul aplicatiei…