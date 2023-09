Miracolul economic al Germaniei este acum pacostea Europei Timp de decenii, Germania a obținut un mare succes economic printr-o strategie neobișnuita in randul națiunilor dezvoltate: a devenit unul dintre principalii furnizori mondiali de produse manufacturate, cum ar fi automobilele și mașinile-unelte, bazandu-se pe o combinație de energie ieftina importata și menținerea prețurilor competitive. Aceasta strategie nu mai funcționeaza. Pentru binele sau – și […] The post Miracolul economic al Germaniei este acum pacostea Europei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

