Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume a observat ca, odata cu noul sezon, astroloaga Bianca Nițu a lipsit din matinalul ”Neatza cu Razvan și Dani”. La o saptamana dupa ce tot mai mulți telespectatori s-au interesat de soarta sa, prezentatoarea a hotarat sa lamureasca dispariția de pe micile ecrane, lasandu-i pe mulți muți de…

- Insarcinata in aproape 8 luni, Sensy așteapta cu nerabdare momentul in care iși va putea strange bebelușul in brațe. Pana atunci, este nevoita sa se confrunte cu schimbari specifice femeilor insarcinate. Daca pana acum i s-au umflat mainile, picioarele și a avut arsuri, fiind nevoita sa renunțe la anumite…

- Oana Lis trece prin clipe dureroase. In circumstanțele in care partenerul sau de viața este foarte bolnav și la pamant din punct de vedere emoțional, blondina a primit o veste trista. A facut anunțul pe unul dintre conturile sale sociale. Cine este artistul care s-a stins din viața. O noua provocare…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar fiecare și-a vazut de viața lui. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a dat detalii despre viața ei amoroasa.Intr-un interviu pentru ego.ro, Ramona Olaru a precizat ca nu exista niciun barbat in viața ei acum. Vedeta…

- Cristina Spatar și-a exprimat nemulțumirea, dupa ce a primit mai multe sfaturi din partea celor care o urmaresc pe rețelele de socializare. Cantareața a fost deranjata de modul in care i s-au sugerat anumite lucruri.Cristina Spatar a facut o declarație sincera cu privire la sfaturile pe care le primește…

- Anda Ghița nu are liniște nici in vacanța! Soacra lui Ionuț Atodiresei sta cu inima stransa pentru familia lasata acasa. Vedeta se confrunta cu probleme dupa ce a caștigat un proces in instanța. Cine i-a stricat concediul, dar și de ce a fost aceasta nevoita sa intervina de la peste 1000 de km distanța.

- N-a fost poet, insa a iubit poezia, altfel n-ar fi reusit ca nimeni altul sa picteze femeia-nud. I-a placut si proza, proza Inceputului, altfel n-ar fi zabovit indelung pe schele, pentru a reda in culori Nasterea, Viata si Moartea. Dumnezeu, Hristosul si Maica Sa. Biserica. Flori. Inaltul si Adancul,…