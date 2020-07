Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru Agerpres, deputatul german Gunther Krichbaum (CDU),…

- La reuniunea sefilor de stat si de guvern de la Bruxelles, dedicata planului de relansare economica a Uniunii Europene, președintele francez Emmanuel Macron a avut un comportament cel puțin neobișnuit. Nu doar ca a suspendat dineul, denunțand reaua voința a unora dintre omologii sai, ci a facut un gest…

- Sefii de stat si de Guvern din UE au vineri in cadrul Consiliului European prima discutie pe tema pachetului de relansare in valoare de 750 miliarde de euro, iar Franta si Germania vor sa se ajunga la un acord pana luna viitoare. "Economia UE inregistreaza o cadere dramatica", le-a spus Lagarde…

- Ultima ieșire la rampa a președintelui Klaus Iohannis, petrecuta miercuri, poate avea un dublu impact letal. Mai intai asupra PSD. Care din nou este pus la colț in genunchi pe coji de nuci și acuzat pentru ca a macelarit statul de drept. Iar apoi impactul letal poate fi resimțit de Romania ca stat…

- Tigarile cu arome, interzise in Romania din 20 mai. Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania din 20 mai, ca urmare a unei directive europene ce a fost transpusa in legea 201 din 2016. In țara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza…

- In cursul zilei de 16 mai 2020, in Romania s-a efectuat testul cu № 300.000 legat de noul coronavirus, ceea ce inseamna ca in ultimele doua saptamani s-au procesat, in medie, peste 8 mii de teste zilnic. Datele comunicate oficial pentru uzul public continua sa fie neclare in privinta naturii acestora,…

- Prețurile au scazut semnificativ in aprilie. INS anunța o rata a inflatiei de 2,7%, dar precizeaza ca a schimbat modul de calcul dupa inchiderea unor activitați din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care…