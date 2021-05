Stiri pe aceeasi tema

- Cooperativa Tara Mea a a facut un mercurial al coșului de cumparaturi pentru masa de Paști similar la cost cu cel de anul trecut. Asta, deși toate prețurile materiilor prime s-au majorat in acest an. Pentru o parte dintre produse, prețurile au avut o creștere de 2%-10% fața de anul trecut. Costul total…

- Mesajul pascal al Patriarhului Teofil transmite din Ierusalim incurajarea ca „invierea din morți a Domnului Dumnezeului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos a umplut toate de lumina cea neinserata și neapusa”, potrivit basilica.ro. Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PALARIE…

- Eveniment “Primavara – Cantec și culoare”, concurs destinat preșcolarilor din Alexandria martie 26, 2021 11:19 Primaria Alexandria pregatește un nou concurs destinat preșcolarilor din municipiul reședința de județ, in acest sens pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, de luni, fiind…

- Bisericile vor ramane deschise in Noaptea de Inviere, așadar romanii vor putea merge sa ia Lumina. In urma intalnirii dintre premierul Romaniei, Florin Cițu, și reprezentanții cultelor, s-a decis ca bisericile sa ramana deschise in Noaptea de Inviere, iar romanii pot participa la slujba, respectand…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a precizat, miercuri, ca iși dorește ca pandemia sa fie gestionata, astfel incat in perioada sarbatorilor pascale, oamenii sa se poata intalni cu familia, dar sa mearga și la biserica. „Eu imi doresc tare mult sa gestionam pandemia in așa fel incat lumea sa poata…

- La inceputul postului de Paște se celebreaza Lasata Secului. Pentru a marca momentul obiceiul cere ca oamenii sa faca un foc mare, pentru pentru purificare si alungarea spiritelor rele. Locuitorii din Sinteși nu au ratat momentul și au incendiat diverse obiecte, iar fumul a ajuns pana in zona Capitalei.…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan spune ca nu-și pune problema sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024 pentru ca iși dorește un nou mandat de primar. „Sunt asa de multe restante pe care Bucurestiul le are si asa de multe lucruri de facut in orasul asta ca nu am alte ganduri. Imi doresc…

- Retailerul german Lidl majoreaza din nou salariile in companie, iar incepand cu 1 martie 2021, cel mai mic venit brut caștigat de un vanzator la Lidl in Romania va avea o medie lunara de peste 4.400 de lei, adica aproximativ 2.700 lei net. O veniturilor peste media de creștere anuala in retailul de…