- Personalitați marcante ale șahului mondial și ale vieții publice din Romania s-au reunit, preț de cateva ore, la Grand Bucharest Hotel din Capitala. Cel mai bun jucator de șah din toate timpurile, alaturi de cei mai buni șahiști din lume, la acest moment (inclusiv campionul mondial en-titre), precum…

- Richard Rapport (27 de ani), numarul 13 mondial, si Bogdan Deac (21 de ani), locul 38, vor reprezenta Romania la turneul Superbet Chess Classic Romania 2023 (6-15 mai), din cadrul Grand Chess Tour, competitie care reuneste cei mai buni sahisti ai momentului, transmite Agerpres.

- Marele maestru chinez Ding Liren a intrat in posesia titlului de campion mondial la sah, dupa ce a reusit sa-l invinga pe rusul Ian Nepomniasci in intalnirea desfasurata la Astana (Kazahstan). drul acestui duel pentru titlul mondial, organizat sub egida Federatiei internationale de sah (FIDE). Noul…

- Superbet Chess Classic Romania, prima din cele cinci etape ale circuitului Grand Chess Tour 2023 (etape care au loc in Europa și in Statele Unite ale Americii), va avea loc la București, in perioada 5-15 mai 2023. Printre cei mai buni 10 șahiști din lume se afla și doi sportivi care reprezinta Romania. …

- Garry Kasparov, multiplu campion mondial la șah, va fi prezent la Bucuresti pe 5 mai pentru a deschide prima etapa a circuitului international Grand Chess Tour 2023, unul dintre cele mai importante turnee de sah la nivel mondial, scrie news.ro.Superbet Chess Classic Romania este prima din cele cinci…

- Lupta pentru tilul mondial la sah incepe weekend-ul acesta. Viitorul campion, care se va decide la Astana intre Ding Liren si Ian Nepomniachtchi, va ajunge la Bucuresti la inceputul lunii mai la Superbet Chess Classic Romania.Ian Nepomniachtchi (32 de ani) si Ding Liren (30 de ani) incep duminica,…

- Viitorul campion mondial la sah, care va fi decis intre Ding Liren si Ian Nepomniachtchi, va veni incoronat la Bucuresti, in luna mai, pentru a participa la Superbet Chess Classic Romania 2023, prima etapa a circuitului international Grand Chess Tour.FIDE a facut publice primele detalii ale meciului…