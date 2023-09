Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care o minora, au fost ranite in urma unui accident produs, in aceasta dupa-amiaza, in municipiul Buzau, la intersecția bulevardului Industriei cu Șoseaua Brailei. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Braila, un…

- Trafic dirijat pe strada 1 Decembrie 1918, din orașul Nehoiu, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau, autoturismul condus spre intersecția cu DN10, de catre un conducator auto de 59 de ani, din Nehoiu, a surprins și accidentat un pieton care s-a angajat in traversarea drumului. Accidentul…

- Trafic dirijat pe DN10, la Siriu, din cauza unui accident rutier soldat cu doua victime. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre o autoutilitara condusa pe direcția Buzau catre Brașov de catre un șofer in varsta de 47 de ani, din Braila și motocicleta condusa…

- Un autocar in care se aflau 72 de persoane a fost implicat intr-un accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata in județul Braila. 22 de persoane au fost transportate la spital. Potrivit IPJ Braila, in jurul orei 00.10, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe…

- Update: Un grav accident de circulație s-a produs vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Din pacate, doua persoane și-au pierdut viața in urma impactului. Traficul este blocat in zona. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce se deplasa pe DN10 dinspre Braila catre Buzau o șoferița…

- O persoana ar fi decedat, iar alta este grav ranita, intr-un accident rutier produs in urma cu puțin timp pe DN 2B, Buzau – Braila, in localitatea Cilibia. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, produsa in localitatea buzoiana Cilibia. In urma impactului, doua persoane…

- Un grav accident rutier a avut loc, zilele trecute in localitatea gorjeana Licurici. Printre victimele grave se afla doua pasagere din Targu Ocna, județul Bacau, care au suferit rani serioase in urma impactului. Evenimentul s-a petrecut pe DN 67, cand un barbat in varsta de 50 de ani, din municipiul…

- Un barbat de 64 de ani a murit, iar alte patru persoane ranite au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau in urma unui accident de circulatie care a avut loc la iesirea din oraș pe drumul spre Braila, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean.