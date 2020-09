Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat miercuri, la Piatra-Neamt, ca circa 13.500 de companii s-au inscris deja in aplicatia informatica privind cele trei scheme de ajutor de stat.



"Ieri am lansat la ora 10,00 aplicatia informatica pentru cele trei scheme de ajutor de stat pentru acel un miliard de euro pentru intreprinderile mici si mijlocii. Astazi, la ora 15,30, in aplicatia informatica erau 13.500 companii, potentiali beneficiari ai banilor europeni, care s-au inscris deja. Estimam ca pe toata perioada de derulare ajungem la aproape 100.000…