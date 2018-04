Ministrul Turismului, Bogdan Trif: Privatii trebuie sa decida in toate strategiile si actele normative pe care le vom elabora

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, in cadrul Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii, ca este "un adept al parteneriatului public- privat" si ca este important ca privatii sa aiba un cuvant de spus si "sa decida in toate strategiile si in toate actele normative" pe care ministerul le va elabora. In plus, a mentionat acesta, Ministerul Turismului urmeaza sa vina cu o propunere de descentralizare, astfel incat sa mute decizia legata de emiterea autorizatiilor si licentelor catre Consiliile Judetene.

