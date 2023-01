Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a fost chemat astazi la sediul DNA București, unde este audiat in dosarul directorului general al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, Alexandru Ion Simu, care este cercetat pentru abuz in serviciu. Va reamintim ca directorul general al CFR SA, Ion Simu,…

- Vicepresedintele Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii politice si economice ale PE, transmite…

- Vicepresedinta Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii politice si economice ale PE, transmite Le…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) va relua, luni, pe 12 decembrie, judecarea procesului in care procurorul Emilian Eva a fost condamnat pentru corupție, relateaza Grupul de Investigații Politice (GIP). GIP reamintește ca, in 2017, ICCJ l-a condamnat pe Eva, in prima instanța, la 2 ani și 11…

- Instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara dosar cu șina sau orice alt obiect de papetarie pentru a furniza un serviciu public, legea care interzice acest lucru fiind votata miercuri. Legea a fost votata cu 241 de voturi, potrivit unui comunicat transmis pe pagina deputatului liberal George…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu – actual deputat – a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicitații, fiind acuzat de trucarea unui concurs de angajare in minister.…

- Elena Udrea a pierdut ultima șansa de a fi eliberata, dupa ce solicitarea ei de a-i fi anulata condamnarea de sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” a fost respinsa. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondat, recursul in casatie, o cale…

- Negocierile dintre cei 27 de lideri ai statelor UE pe tema crizei energetice s-au intins peste doua ore dupa miezul nopții de luni spre marți, principala concluzie asupra punctelor de disputa fiind ca executivul UE și miniștrii Energiei vor cauta soluțiile in urmatoarele saptamani. Formal, Consiliul…