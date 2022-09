Stiri pe aceeasi tema

- Clement Beaune, ministrul francez al Transporturilor, a afirmat, duminica, ca urmeaza sa semneze un acord cu Romania pentru a crește exporturile de grane ucrainene catre țarile in curs de dezvoltare, in special in zona Mediteranei, relateaza Reuters, conform Agerpres.

- Analiza Radio Chișinau , citata de Rador: Scumpirea semnificativa a resurselor energetice și razboiul din Ucraina, pornit de Rusia au adus cu sine o serie de schimbari in comerțul exetrior al Republicii Moldova, arata datele Biroului Național de Statistica. Astfel in prima jumatate a acestui an exporturile…

- In portul Constanța, docherii lucreaza de luni de zile la incarcarea cerealelor ucrainene pe vasele de transport, in plus fața de cantitațile de grane din Romania și din alte țari vecine fara ieșire la mare pe care le incarcau in mod normal, scrie Reuters. Cu toate ca Moscova și Kievul au ajuns la o…

- Ungaria și Romania sunt in discuții pentru a crește capacitatea unui gazoduct de interconectare la peste 3 miliarde de metri cubi (bcm.) de gaz pe an, a declarat marți ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de Reuters.

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului organizeaza, in perioada 27 iunie – 1 iulie a.c., a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Potrivit ministrului Antreprenoriatului, Constantin Daniel Cadariu, actiunea ...