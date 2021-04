Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara, la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters, scrie Agerpres. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul…

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul sau…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca nu a vazut nimic in datele COVID-19 care sa-l faca sa-și schimbe planurile de relaxare parțiala a restricțiilor din Anglia, urmatorii pași majori urmand sa aiba loc luna viitoare, relateaza Reuters. Johnson a spus ca așteapta cu nerabdare sa…

- Potrivit datelor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, 4.964 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore din cele 35.406 de teste PCR și rapide efectuate in acest interval. In secțiile ATI situația devine tot mai critica. Medicii spun ca nu mai au locuri libele.…

- Austria a oprit, preventiv, imunizarea cu un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei femei și imbolnavirea alteia. „Oficiul Federal pentru Siguranța in Sanatate (BASG) a primit doua rapoarte in legatura cu vaccinarile facute cu aceeași tranșa de vaccin AstraZeneca in districtul Zwettl”, au declarat,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a anunțat intr-o postare pe facebook ca rezultatul controlului dispus la Metrorex este o lista lunga de „probleme, deficiențe și abuzuri”. Majorarea salariilor este ilegala, iar sporul ‘de metrou’ va face obiectul unei sesizari la Curtea de Conturi, a mai anunțat…

- Asigurarea faptului ca o masca se potrivește perfect pe fața și utilizarea a doua maști ar putea reduce semnificativ expunerea unei persoane la coronavirus, au aratat miercuri experimentele de laborator descrise de oficialii sanitari din SUA, dupa cum relateaza Reuters. Centrele de Control și Prevenire…

- Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii…