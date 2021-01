Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a zis duminica, la Digi24, ca venitul mediu al salariatilor din Metrorex este de 10.000 de lei lunar si ca regia, in conditii de pandemie si de reducere drastica a numarului de calatorii cu metroul, a crescut cu 18% salariile angajatilor si a suplimentat…

- „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie…

- Companiile de stat din subordinea Ministerului Transporturilor au avut in 2020 pierderi de sute de milioane de lei, o parte din ele fiind cauzate de pandemie. Companiile respective au termen pana azi sa trimita ministrului un plan de reforma si de restructurare, a declarat vineri ministrul Transporturilor…

- ”Vreau sa avem si proiecte noi, care sa fie autostrazile care se vor deschide peste 2, 3, 4 ani. Vreau ca proiectele care sunt in derulare si care nu se termina in acest an sa mearga cat mai bine si sa facem anul acesta productie, cum se spune in aceasta industrie. Din punct de vedere financiar, pe…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, le-a prezentat miercuri managerilor unitaților aflate in subordinea ministerului masurile care vor fi luate pentru eficientizarea activitații. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Catalin Drula, s-a intalnit miercuri cu directorii din…

- Situatia actuala a CFR Marfa va fi analizata, iar ceea ce imi doresc este ca societatile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, in special cele care au o natura pronuntat comerciala, sa nu mai fie neaparat locuri unde pierdem sute de milioane si trebuie sa le scoatem din aceasta situatie,…

- Politic Eugen Pirvulescu: “Locuri de munca platite decent. De acest lucru au nevoie teleormanenii, pentru a ramane acasa, pentru a nu mai pleca in orașele mari” 12/11/2020 13:16 Teleormanenii au nevoie de locuri de munca platite decent, pentru a nu mai fi nevoiți sa plece in orașe mari,…

- Alstom va livra noile trenuri Metropolis pentru Magistrala 5 de metrou Magistrala 5. Foto: Razvan Stancu. Alstom va furniza trenurile noi Metropolis pentru Magistrala 5 de metrou, printr-un contract de peste 100 de milioane de euro, cu posibilitatea de extindere pâna la valoarea totala…