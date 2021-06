CFR Calatori și Metrorex vor avea noi organigrame și o parte dintre posturile „un pic inutile” vor disparea, a anunțat Catalin Drula, ministrul Transporturilor. Pana la sfarșitul lunii mai, cele doua instituții de stat trebuiau sa prezinte planurile de restructurare. Intrebat, in cadrul unei emisiuni susținute la TVR1, daca vor fi concedieri, Drula a raspuns afirmativ. „La Metrorex se lucreaza la o noua organigrama. Acum, nu eu conduc Metrorex-ul, am gasit un manager general care și-a facut o treaba foarte buna acolo, am un consiliu de administrație cu oameni super-profesioniști, aduși din industrie,…